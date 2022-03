Beretta Chic Tonnerre, 15 mai 2022, Tonnerre.

Beretta Chic Le Pâtis Kiosque Baptiste Chevreau Tonnerre

2022-05-15 11:30:00 – 2022-05-15 Le Pâtis Kiosque Baptiste Chevreau

Tonnerre Yonne Tonnerre

EUR 0 0 L’association Le kiosque à Baptiste vous propose un Concert avec le groupe Beretta Chic, accompagné d’un Apéritif Bourguignon. Des tubes, des chansons originales ou kistchs sont rhabillées au son « Made in Beretta » (machines, banjo, contrebasse et voix). Entre les chansons et interludes loufoques, l’ambiance est débordante d’énergie et généreusement décalée.

Vous pourrez profiter du spectacle en dégustant kirs et gougères, dans ce lieu symbolique qu’est le Kiosque Baptiste Chevreau.

lekiosqueabaptiste@orange.fr +33 9 62 63 16 60

dernière mise à jour : 2022-03-07 par