Saint-Étienne

Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne, le samedi 3 juillet à 19:30

Un spectacle-concert débridé aux allures de scopitone. Des tubes, des chansons originales ou kistchs sont rhabillées au son « Made in Beretta » (machines, banjo, contrebasse et voix). Les javas de Vian deviennent électroniques, les Twist yéyés s’habillent de sonorités métalliques et Claude François fait rejaillir son côté punk. Le chant est gouailleur, rappé, slamé… L’énergie burlesque et « tubesque » des Beretta est forcément communicative…

Accès libre et gratuit

Un spectacle-concert débridé aux allures de scopitone. Des tubes, des chansons originales ou kistchs sont rhabillées au son « Made in Beretta » (machines, banjo, contrebasse et voix) Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne 2 place Louis Comte, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T21:00:00

