BERETTA CHIC Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz Catégories d’évènement: Chaumes-en-Retz

Loire-Atlantique

BERETTA CHIC Chaumes-en-Retz, 22 juin 2022, Chaumes-en-Retz. BERETTA CHIC Arthon en Retz 5 Place de l’Eglise Chaumes-en-Retz

2022-06-22 16:00:00 – 2022-06-22 Arthon en Retz 5 Place de l’Eglise

Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique Les Beretta revisitent des chansons, mais pas seulement. Aux sons des machines auxquelles ils ont associées banjo, contrebasse, voix (mais aussi toy piano, ukulélé, scie musicale, harmonica…), ils vous embarquent dans un univers loufoque et bourré d’énergies ! des originaux. Des tubes donc , mais tellement revisités que parfois difficiles à reconnaître ! Et des textes, moins connus, subtils ou complètement « cheap » qui ont plu à notre fratrie. Spectacle-concert tout public. evs@aarpro.org +33 7 69 42 21 77 Les Beretta revisitent des chansons, mais pas seulement. Aux sons des machines auxquelles ils ont associées banjo, contrebasse, voix (mais aussi toy piano, ukulélé, scie musicale, harmonica…), ils vous embarquent dans un univers loufoque et bourré d’énergies ! des originaux. Des tubes donc , mais tellement revisités que parfois difficiles à reconnaître ! Et des textes, moins connus, subtils ou complètement « cheap » qui ont plu à notre fratrie. Arthon en Retz 5 Place de l’Eglise Chaumes-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Chaumes-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu Chaumes-en-Retz Adresse Arthon en Retz 5 Place de l'Eglise Ville Chaumes-en-Retz lieuville Arthon en Retz 5 Place de l'Eglise Chaumes-en-Retz Departement Loire-Atlantique

BERETTA CHIC Chaumes-en-Retz 2022-06-22 was last modified: by BERETTA CHIC Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz 22 juin 2022 Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique