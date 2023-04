Bérénice + Hamlet : c’est l’histoire d’un prince qui perd son père, 10 mai 2023, .

Du mercredi 10 mai 2023 au dimanche 21 mai 2023 :

dimanche

de 14h30 à 16h30

samedi

de 18h00 à 20h00

dimanche

de 17h00 à 19h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 22h30

.Tout public. payant Pour chaque spectacle : Tarif plein 18€ Tarif réduit 15€ (sur justificatif : étudiants, – de 30 ans, plus de 65 ans, demandeurs d’emploi, intermittents) Tarif très réduit 12€ (groupe à partir de 10 personnes, adhérents, partenaires)

Venez découvrir les deux spectacles « Bérénice » et « Hamlet » par le Collectif Les Chants Égarés au Théâtre de l’Opprimé du 10 au 21 mai !

Un jeune homme puissant, un Prince, perd son Père. Il prend alors la décision de renoncer à ce qui lui était cher, à sa vie voulue, à l’Amour, à ses valeurs, pour faire perdurer celles de son Père : qu’il survive à travers lui. Il en mourra bientôt.

Ce jeune homme, c’est Titus, amoureux éperdu de Bérénice, Reine étrangère qu’il ne peut pas épouser sans aller contre la loi de son père ; qu’il ne peut pas quitter sans disparaître lui-même.

Ce jeune homme, c’est Hamlet, qui n’avait rien d’un meurtrier jusqu’à ce que le Spectre de son Père lui apparaisse pour lui réclamer une vengeance de sang, où le sien sera versé.

Ce jeune homme, c’est peut-être moi ; mon père est bien vivant, mais j’hérite d’auteurs qui me lèguent leurs mots et leurs valeurs, avec lesquelles je suis en conflit, que j’admire aussi par certains aspects, et que je décide aujourd’hui de porter à mon tour. J’espère ne pas disparaître, et que subsistera aussi le monde que je nous souhaite, où l’Amour, la tendresse, la réconciliation et l’écoute ont leur place, autant que la grandeur, la puissance, la beauté et la mémoire.

Ces deux pièces, mises face à face, racontent nos histoires : des trajectoires, des luttes pour concilier des contraires, pour réparer autant que possible des blessures trop profondes, pour remettre du rire où il y a eu trop de pleurs, de la bouffonnerie dans ce qui devint austère, de la profusion dans ce qu’on voudrait pur.

Chacun de nous suit la voix de son illustre pair, admiré ou rejeté, avec au plus profond un murmure : « Puissé-je ne pas disparaître. »

Texte : Racine / Shakespeare

Mise en scène : Marceau Deschamps-Ségura

Avec : Marceau Deschamps-Ségura, Lucie Durand, Richard Dubelski, Anthony Martine, Léa Moreau, Benoît Segui, Marion Träger et Marianne Wolfsohn

Création son : Léa Moreau, Richard Dubelski et Benoît Segui

Création costumes : Leslie Moquet

Création lumières : Coriane Alcalde

Administration : Margaux Albarel

Avec la participation artistique de l’ESCA

En partenariat avec : la Rookerie ; Mains-d’œuvres ; Centre Culture Aragon (Oyonnax) ; lycée Paul Painlevé (Oyonnax)

Avec le soutien de RAV!V, Actes If

Contact : http://www.theatredelopprime.com/evenement/berham-mai/ https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis/ https://theatredelopprime.mapado.com/event/117858-berenice

Collectif Les Chants Égarés