Bérénice Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris, jeudi 28 mars 2024.

Du jeudi 28 mars 2024 au vendredi 29 mars 2024 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h00

.Public adultes. payant

Tarifs : 17€/15€ TR

« Dieu a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer, mais il y a entre elles une barrière qu’elles ne dépassent pas. »

Bérénice, reine de Palestine, est secrètement aimée par Antiochus, le roi de Comagène. Titus, après avoir assiégé Jérusalem, voit Bérénice et en tombe amoureux. Il l’emmène avec lui à Rome dans le dessein de l’épouser. Antiochus suit la reine et continue à la voir sous le voile de l’amitié, espérant toujours qu’un obstacle imprévu viendra traverser les projets de mariage de son rival. Son espoir n’est pas trompé. Le sénat vient faire connaître à l’empereur Titus que les Romains se refusent à accepter une reine, qui plus est étrangère, pour impératrice :

« Rome, par une loi qui ne se peut changer,

N’admet avec son sang aucun sang étranger,

Et ne reconnaît point les fruits illégitimes

Qui naissent d’un hymen contraire à ses maximes. »

Compagnie dix-huit heures dans le salon

Avec Eléonore Blondin (Bérénice), Duncan Jaubart (Titus), Antoine Castro (Antiochus), Chloé Defache (Phénice), Fabien Auger (Paulin), William Bonnet (Arsace), Nina Chauvel, Margaux Mathé et Lucille Némo (Choeur)

Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://ebeaujon.org/evenements/spectacles/berenice/ +33153530699 spectacle@ebeaujon.org https://www.facebook.com/ebeaujon https://www.facebook.com/ebeaujon https://www.billetreduc.com/339000/evt.htm

© Hugo Horsin Bérénice, par la compagnie dix-huit heures dans le salon, les 28 et 29 mars 2024 à 20h à l’Espace Beaujon