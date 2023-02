Bérénice avec Carole Bouquet – La Scala, Paris LA SCALA PARIS, 7 février 2023, PARIS.

LA SCALA PARIS PARIS 13 BOULEVARD DE STRASBOURG 75010

Bérénice, sommet du théâtre classique français, exige des interprètes exceptionnels et un soin tout particulier de la mise en scène.

Rencontre au sommet donc entre une actrice de premier rang, Carole Bouquet, et la metteuse en scène Muriel Mayette-Holtz, directrice du Théâtre national de Nice, pour servir le chef d’œuvre de Jean Racine.

Titus et Bérénice sont amoureux de longue date. Titus a même promis le mariage à sa reine de Palestine. Mais dès qu’il monte sur le trône, à la mort de son père Vespasien, Titus comprend que Rome n’acceptera jamais une reine étrangère pour régner à ses côtés. Il doit donc choisir entre amour et pouvoir et renonce à Bérénice.

Antiochus, l’ami de Titus et amoureux en secret de Bérénice depuis longtemps, avoue son amour à la reine et décide de quitter Rome. Mais Titus lui demande de la soutenir et de l’accompagner, ce qui redonne un espoir vain à Antiochus. Cette tragédie est une histoire d’amour sans issue. Nos deux protagonistes accepteront héroïquement de suivre leur destin sans se donner la mort.

DISTRIBUTION

Mise en scène Muriel Mayette-Holtz

Avec Carole Bouquet, Frédéric de Goldfiem, Jacky Ido, Augustin Bouchacourt et Ève Pereur

Décor et costumes Rudy Sabounghi

Musique original Cyril Giroux

PRODUCTION

Théâtre National de Nice

Durée de la représentation : 90 min soit 1h30

Accès personnes à mobilité réduite : 01 40 09 44 30

