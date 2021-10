Bérénice 34-44 – Cie Du Belvédère 99 Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 21 janvier 2022, Nantes.

Représentations :Jeudi 20 janvier 2021 à 14h30 et à 20h30 au Sillon de BretagneVendredi 21 et samedi 22 janvier 2021 à 20h30 au Théâtre de la Ruche

Horaire : 20:30 21:50

14 € / 9 € / 6 €

Théâtre. Nominations P’tits Molière d’Avignon pour : – le Meilleur seul en scène,- la Meilleure comédienne dans un 1er rôle, – la Meilleur auteur vivant. 1934. Bérénice Kapelouchnik est une adolescente juive, passionnée de théâtre. Elle finit par rentrer au conservatoire, puis à la Comédie Française, contre la volonté de son père. Mais la guerre éclate, et tous les Juifs doivent être expulsés de la Maison de Molière. Durant cette période sombre de l’Occupation, nous découvrons les travers et les ambigüités de la Comédie Française et de ses occupants : Jacques Copeau, Louis Jouvet… d’Isabelle Stibbe.Mise en scène : Pierre-Olivier Scotto.Adaptée et interprétée par Violette Erhart Durée : 1h20 Public : à partir de 10 ans

