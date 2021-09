Bérengère Krief La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération, 8 mars 2022, Nevers.

Bérengère Krief

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, le mardi 8 mars 2022 à 20:00

Fascinée par l’amour, Bérangère Krief va vous parler essentiellement d’amour pendant tout son spectacle. C’est son sujet préféré ! Sa beauté, ses interrogations… Du coup de foudre à la tempête des sentiments, comment passe-t-on des papillons dans le ventre au bourdon dans la tête ? Peut-on se faire des films et se prendre des vents en série ? Pourquoi quand on donne son cœur on finit par se prendre la tête ? « J’avoue : autant je ne suis pas la première à participer aux réunions de syndic autant je suis la Secrétaire Générale de tous les débriefs du love ! C’est ce que j’aime, partager, c’est comme ça qu’on se rencontre. Et ça tombe bien parce qu’en trois ans d’absence, j’ai eu le temps de rater mon mariage, de perdre foi en l’humanité, en l’amour et en moi. Du développement personnel en Ardèche au fin fond de l’Australie, de Tinder au Cirque Pinder, j’avoue que de mon côté j’ai pas mal de choses à raconter. » Lyonnaise d’origine, Bérengère Krief a joué pour la première fois son one-woman-show Ma mère, mon chat et Docteur House en 2009. En 2011, elle intègre la série Bref, dans le rôle de Marla et, en parallèle, réécrit son spectacle rebaptisé _Bérengère Krief One-Woman-Show_ qu’elle jouera en 2012, et pendant plus de 4 ans sur des scènes comme Montreux, Marrakech du Rire ou encore FUP. Vous avez également pu la voir au cinéma dans _Joséphine_, _Adopte un Veuf_, _L’école est finie,_ _Quand on crie au Loup_ et, depuis la rentrée dans la série _Têtard_ diffusée sur Canal +. Un spectale très “girly”, pour une soirée de détente absolue !

Tarifs : 27€ / 20€ / 15€

Bérengère Krief, aussi drôle que touchante, sera pour la première fois à Nevers avec son deuxième one-woman-show : Amour !

La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers



