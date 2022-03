Bérengère Krief Janzé, 12 mars 2022, Janzé.

Bérengère Krief Janzé

2022-03-12 – 2022-03-12

Janzé Ille-et-Vilaine Janzé

Votre cœur va faire « boom » grâce à la jovialité et la fraîcheur de Bérangère Krief et son tout nouveau spectacle Amour écrit tout en finesse et nommé au Molière de l’humour 2020.

billetterie@janze.fr +33 2 56 48 30 06 http://www.janze.fr/

Janzé

dernière mise à jour : 2022-03-03 par Roche aux Fées Communauté