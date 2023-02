Bérengère Krief – Amour (Tournée) ESPACE LUMIERE, 9 février 2023, EPINAY SUR SEINE.

Bérengère Krief – Amour (Tournée) ESPACE LUMIERE. Un spectacle à la date du 2023-03-10 (2023-02-09 au ) 20:30. Tarif : 31.9 à 31.9 euros.

Cheyenne Productions (L.3143386) en accord avec Richard Caillat, Arts Live Entertainment présentent ce spectacle. Le contexte actuel ne nous permettant pas encore tout à fait de vous présenter le spectacle dans les meilleures conditions, nous vous informons que les représentations suivantes de Bérengère Krief sont reportées :le 06 novembre 2021 20h30- à la cité des congrès de Nantes est reportée au samedi 28 janvier 20223-20h30 Nous vous invitons à conserver vos billets qui restent valables pour la date de report.Auteur : Bérengère Krief Direction artistique : Nicolas Vital Avec : Bérengère Krief Durée du spectacle : 1H20 sans entracte Comme son nom l’indique ce spectacle va parler essentiellement… d’amour. AAAAAAAH L’amour! oui ça peut faire tarte dit comme ça, mais moi ça me fascine ! C’est mon sujet préféré ! Sa beauté, ses interrogations… Du coup de foudre à la tempête des sentiments, comment passe-t-on des papillons dans le ventre au bourdon dans la tête? Peut-on se faire des films et se prendre des vents en série ? Pourquoi quand on donne son cœur on finit par se prendre la tête ? J’avoue : autant je ne suis pas la première à participer aux réunions de syndic autant je suis la Secrétaire Générale de tous les débriefs du love ! C’est ce que j’aime, partager, c’est comme ça qu’on se rencontre. Et ça tombe bien parce qu’en 3 ans d’absence, j’ai eu le temps de rater mon mariage, de perdre foi en l’humanité, en l’amour et en moi. Du développement personnel en Ardèche au fin fond de l’Australie, de Tinder au Cirque Pinder, j’avoue de mon côté j’ai pas mal de choses à raconter. Hâte de vous retrouver !Toutefois, les personnes ne pouvant assister à la nouvelle date sont invitées à se rapprocher de leur point de vente dès à présent, pour se faire rembourser leur billet (date limite de remboursement le 10 décembre 2021). Bérengère Krief Bérengère Krief

ESPACE LUMIERE EPINAY SUR SEINE 6,av.de Lattre de Tassigny 93800

