Théâtre de la Fleuriaye, le jeudi 24 février 2022 à 20:45

Révélée au grand public avec la série Bref !, sur Canal +, Bérangère Krief aborde avec beaucoup d’autodérision son parcours sentimental chahuté. L’heure n’est plus seulement à la vanne, mais aussi au récit, souvent très drôle, parfois triste, mais toujours juste et sincère.

de 12 à 31€

Humour Théâtre de la Fleuriaye 30 boulevard Ampère 44470 Carquefou Carquefou Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T20:45:00 2022-02-24T22:15:00

