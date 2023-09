Visite guidée de Bercy Village Bercy Village Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite guidée de Bercy Village 16 et 17 septembre Bercy Village Uniquement sur inscription

Bercy Village vous invite à une visite guidée du quartier de Bercy ! Une promenade entre passé et présent, des anciens chais de Bercy Village au charmant parc de Bercy. Jadis terre de l’homme préhistorique, la petite commune en bord de Seine devient lieu de plaisance avec ses demeures élégantes puis de commerce avec son grand port au vin. Aux vestiges historiques et anciens entrepôts se mêle un nouveau quartier moderne à l’architecture innovante. Durant votre visite, vous serez accompagné par un guide diplômé d’Etat et agréé des ministères de la culture et du tourisme, qui vous fera découvrir les lieux en vous indiquant les endroits les plus pittoresques ainsi que les petits détails à ne pas manquer !

Bercy Village Cour Saint-Emilion 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.bercyvillage.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.bercyvillage.com/actualites/visites-guidees »}] Les chais de la Cour St-Emilion, Bercy Village, sont les vestiges des entrepôts de Bercy qui abritaient le plus grand marché vinicole du monde. Ces anciens chais aujourd’hui protégés au titre des Monuments historiques, ont été reconvertis en restaurants et magasins. M14 Cour Saint-Emilion / Bus 64, 24

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

