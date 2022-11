BERCY VILLAGE EMBARQUE SES VISITEURS POUR UN VOYAGE AU CŒUR DE LA MAGIE DE NOËL BERCY VILLAGE Paris Catégorie d’évènement: Paris

BERCY VILLAGE EMBARQUE SES VISITEURS POUR UN VOYAGE AU CŒUR DE LA MAGIE DE NOËL BERCY VILLAGE, 14 novembre 2022, Paris. BERCY VILLAGE EMBARQUE SES VISITEURS POUR UN VOYAGE AU CŒUR DE LA MAGIE DE NOËL 14 novembre 2022 – 3 janvier 2023 BERCY VILLAGE

Entrée libre

BERCY VILLAGE EMBARQUE SES VISITEURS POUR UN VOYAGE AU CŒUR DE LA MAGIE DE NOËL BERCY VILLAGE Cour Saint Emilion 75012 Paris Paris Paris 75012 Île-de-France Fidèle à sa tradition, Bercy Village se pare de décors enchanteurs pour les fêtes de fin d’année. Avec les illuminations « Noël en plein ciel » imaginées par Blachère Illumination, petits et grands prendront leur envol au cœur de la magie de Noël à partir du jeudi 17 novembre. DÉCOLLAGE IMMINENT POUR UNE BALADE NOCTURNE ENCHANTÉE Pour dessiner un nuage de lumière dans ses allées, Bercy Village a fait appel cette année à la créativité de Blachère Illumination, reconnue pour sa capacité à inventer des décors aux atmosphères féeriques, notamment ceux des Champs Élysées. Au détour des allées, les visiteurs découvriront ainsi un envol de montgolfières illuminées de blanc chaud se mélangeant à des nuages blanc pur. À la nuit tombée, le scintillement des arbres et le ciel étoilé les plongeront au cœur de l’hiver, promesse d’une soirée inoubliable. L’installation d’un spot à selfies XXL permettra non seulement de graver ce moment enchanteur mais aussi de tenter sa chance pour remporter un baptême en montgolfière pour deux personnes. Pour cela, il suffira aux visiteurs de partager leur cliché sur les réseaux sociaux. La carte postale la plus enthousiasmante sera récompensée. Engagé depuis plusieurs années dans une démarche responsable et soucieux de participer à la sobriété énergétique, Bercy Village a fait le choix d’installer des décorations plus économes en électricité. De ce fait, les lumières seront constituées d’éclairages LED moins énergivores. Enfin, la durée d’installation et les plages horaires d’allumage ont été réduites. Les illuminations seront à découvrir et admirer jusqu’au 4 janvier 2023.

Informations pratiques :

Du jeudi 17 novembre 2022 (à partir de 17h) au mercredi 4 janvier 2023

Horaires : De 17h à 22h30 du dimanche au jeudi

De 17h à 00h le vendredi et samedi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-14T17:30:00+01:00

2023-01-03T22:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu BERCY VILLAGE Adresse Cour Saint Emilion 75012 Paris Paris Ville Paris Age maximum 99 lieuville BERCY VILLAGE Paris

BERCY VILLAGE Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

BERCY VILLAGE EMBARQUE SES VISITEURS POUR UN VOYAGE AU CŒUR DE LA MAGIE DE NOËL BERCY VILLAGE 2022-11-14 was last modified: by BERCY VILLAGE EMBARQUE SES VISITEURS POUR UN VOYAGE AU CŒUR DE LA MAGIE DE NOËL BERCY VILLAGE BERCY VILLAGE 14 novembre 2022 Bercy Village Paris Paris

Paris