Fêtez la musique à Bercy Village ! Mercredi 21 juin, 19h00 Bercy Village – Cour Saint Emilion

Bercy Village fête la Musique et l’été avec les concerts de 3 artistes et groupes aux rythmes Pop et Soul !

La programmation est réalisée en partenariat avec Allo Floride.

Au programme :

19h : Jon Onj : Depuis 2019, Jon Onj cultive son univers musical autour du R&B et de la soul. En couplant la soul afro avec des sonorités électronique et en mélangeant le R&B 90’s aux couleurs du UK garage, il pratique une soul wave à mi-chemin entre Frank Ocean et Otis Redding, SBTRKT et Bill Withers.

20h : Quasi Qui : Avec leur premier album Downloading A New Operating System, Yehan et sa soeur Zadi réinterprètent la musique pop tout en imprégnant leurs morceaux d’influences diverses, de la synthpop britannique aux musiques populaires américaines.

21h : Kokopelli : Carla Siméon et Julie Trouvé composent ensemble depuis leur plus jeune âge. Depuis maintenant quatre ans, les deux cousines écument les scènes en France en offrant une pop colorée, oscillant entre fiction et poésie intime, et ne sont pas sans rappeler l’univers de The Do, Alice Phoebe Lou ou bien encore SoKo.

Concerts en accès libre.

Bercy Village – Cour Saint Emilion Paris 75012

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00

©bercyvillage