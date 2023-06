Assises de la parité bercy Paris, 19 juin 2023, Paris.

Assises de la parité Lundi 19 juin, 08h30 bercy sur inscription pour présentiel à Bercy ou Lyon ou à distance

Les Assises de la Parité auront cette année pour thème : la transformation

…transformation, car malgré la réglementation française & européenne, quand on regarde la composition des Comex, les résultats n’y sont pas…

…transformation, car quand on analyse l’accès aux financements et l’écosystème entrepreneurial au sens large, la parité est loin d’être une priorité

…transformation, car la parité reste une utopie dans les salaires, la répartition des charges au sein des familles et que trop de biais conscients ou inconscients, individuels ou collectifs sont encore présents au sein de notre société et nos entreprises…

Romain Soubeyran, Directeur de CentraleSupélec, participera à la table ronde de 12h30 sur les nouveaux métiers du numérique

