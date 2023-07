Visite du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Bercy – Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique 16 et 17 septembre Bercy – Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Gratuit, Sur inscription

Suivez le guide !

Soulages, Alechinsky, César, Titus-Carmel…

Leurs noms vous sont sûrement familiers mais saviez-vous que certaines de leurs œuvres sont exposées à Bercy ?

Tout au long du parcours, vous découvrirez le patrimoine architectural et artistique de Bercy, une gare centrale avec de mystérieux wagonnets, des métiers insoupçonnés, une vue à couper le souffle…

Visite guidée commentée par un système d’audioguides mis gracieusement à votre disposition.

Échangez avec les directions de Bercy sur leurs nombreux stands

Les agents du ministère vous présenteront leurs missions, actualités et actions en faveur d’un « Patrimoine vivant » et/ou d’un « Patrimoine du sport ».

Rencontrez les maîtres-chiens et les motards de la Douane, les géomètres du Cadastre… qui vous feront découvrir leurs métiers.

Visitez l’hôtel des ministres

Découvrez les différents lieux de travail des ministres (bureaux ministres, salles de conférences de presse, de réunions…) pendant tout le weekend.

De l’Elysée à Bercy…

Assistez à La Grande Exposition du Fabriqué en France qui s’est tenue à l’Elysée au début de l’été avec une sélection de 37 objets de nos régions, mettant en valeur les produits des entreprises qui fabriquent en France ainsi que les savoir-faire de nos entrepreneurs, artisans, ingénieurs, agriculteurs de tous nos territoires.

Bercy – Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique 139 rue de Bercy 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 04 04 04 http://www.economie.gouv.fr/patrimoine https://twitter.com/Economie_Gouv;https://www.facebook.com/Economie.Gouv/;https://www.instagram.com/Economie_Gouv/;https://www.youtube.com/channel/UCS1lRt6He-GQGhV7W6VeD8w [{« type »: « link », « value »: « https://www.economie.gouv.fr/patrimoine »}] https://www.economie.gouv.fr/patrimoine Situé dans un complexe architectural conçu notamment par Paul Chemetov et Borja Huidobro, le ministère a été achevé en 1989. Bus 24, 77 et 87 : arrêt ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance Bus 71, 215 : arrêt Gare de Bercy Bus 71, 215 : arrêt Bercy-Arena | Métro lignes 6 et 14 : station Bercy et ligne 1 : station Gare de Lyon | RER A et D : station Gare de Lyon | Vélib’ : stations Bercy Villiot et Gare de Bercy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Conception : © studio graphique – SIRCOM – 2023