Clémentine est une comédienne sur le déclin, quasi ruinée, qui se voit proposer un troisième rôle dans un téléfilm. Benjamin est un homme d'affaires déprimé, fraîchement largué et qui vient de licencier par erreur le neveu de son patron. Pour relancer sa carrière, elle a besoin de se remettre en forme. Pour conserver son boulot, il a besoin de refaire surface. C'est ainsi que tous deux décident de partir … en thalasso.

La Thalasso
FAMILIA THEATRE, 20 octobre 2023, BERCK
Tarif : 15.0 euros.

