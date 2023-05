Ennemies Potiches N1 FAMILIA THEATRE, 6 octobre 2023, BERCK.

Ennemies Potiches N1 FAMILIA THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-10-06 à 20:00 (2023-10-06 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

Trois filles, trois flingues, un braquage… Et un milliard de catastrophes ! Attention, ces individus sont dangereusement drôles. Janis et Nina, colocataires et amies depuis bientôt dix ans, voient leur duo de looseuses envahi par la grande soeur de Nina. Leurs petites vies minables auraient pu continuer longtemps leur cours, mais le sort va s’acharner sur ces trois héroïnes et les entraîner dans un tourbillon de catastrophes… Le Saviez-vous? Cette comédie de Karine Dubernet a obtenu un triomphe tout d’abord au Gymnase puis au Grand Point Virgule de Paris et est jouée par de nombreuses compagnies à travers la France… Ennemies Potiches N1

Votre billet est ici

FAMILIA THEATRE BERCK 9, Rue de la Marine Pas-de-Calais

15.0

EUR15.0.

Votre billet est ici