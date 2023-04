Les 3 Mythos FAMILIA THEATRE BERCK Catégories d’Évènement: Berck

Quel est le point commun entre un breton dépressif, Un juif parano, & un arabe prétentieux ? Loïc, flic de la BAC, (ou presque…) vient de divorcer. Pour ne pas se retrouver seul chez lui, il décide d'ouvrir son appartement à la colocation. Très vite il reçoit Rachid, un looser, qui veut faire un dernier coup avant de mettre les voiles aux Bahamas. Puis arrive David un bijoutier Juif du quartier, qui pour tromper le fisc, ne veut plus montrer ses signes extérieurs de richesse. Sa devise « Pour vivre heureux vivons cachère » Ce trio risque de déraper, car chacun ment sur son identité et ses intentions, surtout qu'ils ont le même objectif sans le savoir…. La coloc va vite devenir explosive !

