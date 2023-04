Toutou Youtou FAMILIA THEATRE BERCK Catégories d’Évènement: Berck

Pas-de-Calais

Toutou Youtou FAMILIA THEATRE, 15 septembre 2023, BERCK. Toutou Youtou FAMILIA THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-09-15 à 21:00 (2023-09-15 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros. Après une carrière de chanteuse, Maggy Canine décide de tout plaquer pour monter un salon de toilettage avec son fiancé : le « Toutou Youtou » Mais à une semaine de l’ouverture, il n’est toujours pas là. C’est alors que débarque Vincent, un animateur sans gêne, qui va l’aider dans sa reconversion. Entre petits toutous et gros tracas, Maggy Canine dite La Canine va très vite… déchanter. Toutou Youtou Votre billet est ici FAMILIA THEATRE BERCK 9, Rue de la Marine Pas-de-Calais 15.0

EUR15.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Berck, Pas-de-Calais Autres Lieu FAMILIA THEATRE Adresse 9, Rue de la Marine Ville BERCK Departement Pas-de-Calais Tarif 15.0 15.0 Lieu Ville FAMILIA THEATRE BERCK

FAMILIA THEATRE BERCK Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berck/

Toutou Youtou FAMILIA THEATRE 2023-09-15 was last modified: by Toutou Youtou FAMILIA THEATRE FAMILIA THEATRE 15 septembre 2023 Familia Théâtre Berck

BERCK Pas-de-Calais