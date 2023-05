Running , Crossfit & Mojito FAMILIA THEATRE BERCK Catégories d’Évènement: Berck

Il parait que l'apéro passe toujours mieux après une bonne séance de sport… Qu'en pensez-vous ? Découvrez le quotidien de Step by Step, une salle de sport tout à fait normale… ce qui ne l'empêche pas de voir passer quelques adhérents très particuliers. Entre l'incompréhension des termes anglo-saxon, des différents muscles à travailler et autres boissons protéinées, attention, ça va transpirer sévère ! Alors, que vous soyez accro au sport ou un simple sportif du dimanche, une chose est sûre : cette comédie musclera vos zygomatiques !

Running , Crossfit & Mojito
FAMILIA THEATRE, 8 septembre 2023, BERCK
Tarif : 15.0 euros.

