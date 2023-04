Mon Père Cet Escroc FAMILIA THEATRE BERCK Catégories d’Évènement: Berck

Mon Père Cet Escroc FAMILIA THEATRE, 28 juillet 2023, BERCK. Mon Père Cet Escroc FAMILIA THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-07-28 à 21:00 (2023-07-28 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros. Jacques sort de prison et va venir chambouler la vie de son fils qu’il n’a pas vu depuis 45 ans… Jacques, 70 ans, escroc multirécidiviste, sort de prison après 25 ans. Il est en détention à domicile sous bracelet électronique. Cette libération est possible grâce à son fils Hubert, qui accepte de l’héberger. Ils ne se sont pas vus depuis 45 ans. Jacques n’a pas élevé son fils. La cohabitation va être difficile. Hubert est comptable, rigide, célibataire coincé dans une vie monotone et surtout rancunier. Jacques est jovial, cavaleur, roublard et déborde de projets farfelus. Hormis leurs gênes, tout les sépare. L’ambiance est explosive jusqu’à l’arrivée de Morgane, une charmante voisine envahissante, Youtubeuse, qui va les aider à s’apprivoiser l’un l’autre. Peut-être même un peu trop… Le trio s’embarque dans une magouille de haute voltige. Des personnages attachants. Une comédie hilarante pleine de rebondissements. Mon Père Cet Escroc Votre billet est ici FAMILIA THEATRE BERCK 9, Rue de la Marine Pas-de-Calais 15.0

