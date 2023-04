Marie A Tout Prix FAMILIA THEATRE BERCK Catégories d’Évènement: Berck

Pas-de-Calais

Marie A Tout Prix FAMILIA THEATRE, 23 juin 2023, BERCK. Marie A Tout Prix FAMILIA THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-06-23 à 21:00 (2023-04-14 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros. S’il veut toucher l’héritage de son grand-père, Antoine doit trouver l’âme sœur et se marier en moins de dix jours. Mission impossible ? Pas pour Corinne Monge, l’aide ménagère du grand-père, qui va tout faire, le pire comme le meilleur, pour l’aider à relever le défi ! Véritable Saint-bernard du coeur, elle ne ménagera ni ses efforts ni ce pauvre Antoine pour atteindre son objectif : le marier à tout prix. Un challenge mené tambour battant pour une soirée pleine de rebondissements… Vous allez être surpris et ça, ça n’a pas de prix ! Marie A Tout Prix Votre billet est ici FAMILIA THEATRE BERCK 9, Rue de la Marine Pas-de-Calais 15.0

EUR15.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Berck, Pas-de-Calais Autres Lieu FAMILIA THEATRE Adresse 9, Rue de la Marine Ville BERCK Departement Pas-de-Calais Tarif 15.0 15.0 Lieu Ville FAMILIA THEATRE BERCK

FAMILIA THEATRE BERCK Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berck/

Marie A Tout Prix FAMILIA THEATRE 2023-06-23 was last modified: by Marie A Tout Prix FAMILIA THEATRE FAMILIA THEATRE 23 juin 2023 Familia Théâtre Berck

BERCK Pas-de-Calais