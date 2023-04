Le Prénom FAMILIA THEATRE BERCK Catégories d’Évènement: Berck

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d'enfance. En attendant l'arrivée d'Anna, sa jeune épouse, on le presse de questions sur sa future paternité. Mais quand on lui demande s'ils ont déjà choisi un prénom pour l'enfant à naître, sa réponse plonge la petite assemblée dans le chaos… Le Prénom FAMILIA THEATRE BERCK 9, Rue de la Marine 19 avril 2023 à 21:00 Tarif : 15.0 euros.

