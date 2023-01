Dissolution du Comité du Centenaire Berck Berck Catégories d’Évènement: Berck

Pas-de-Calais

Dissolution du Comité du Centenaire Berck, 23 septembre 2023, Berck. Dissolution du Comité du Centenaire Samedi 23 septembre, 18h00 Berck Arrivée Massive des Polonais en France Berck Berck Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dissolution du Comité du Centenaire

de l’Arrivée Massive des Polonais en France

Horaires à préciser

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T18:00:00+02:00

2023-09-23T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Berck, Pas-de-Calais Autres Lieu Berck Adresse Berck Ville Berck lieuville Berck Berck Departement Pas-de-Calais

Berck Berck Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berck/

Dissolution du Comité du Centenaire Berck 2023-09-23 was last modified: by Dissolution du Comité du Centenaire Berck Berck 23 septembre 2023 Berck Berck Berck

Berck Pas-de-Calais