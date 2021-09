BERCK A VOL D’OISEAU. LE CERF-VOLANT PHOTOGRAPHIQUE Musée Opale Sud, 18 septembre 2021, Berck.

BERCK A VOL D’OISEAU ——————– ### LE CERF-VOLANT PHOTOGRAPHIQUE En observant le vol d’un papillon, Arthur Batut eut l’idée de remplacer l’insecte par un cerf-volant porteur d’une chambre noire. En mai 1888, son appareillage prêt à voler, il réussit ses premières photographies aériennes. Emile Wenz, ami et disciple d’Artur Batut, participe avec lui à l’amélioration du système. Et Berck et sa plage devint son terrain d’expériences. Les activités de Wenz à Berck, répercutées par la presse ne passèrent pas inaperçues, et cette plage devint avant la première guerre mondiale, le site le plus photographié par cerf-volant, et aujourd’hui encore…

