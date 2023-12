Speed Dating Life: comment avancer sereinement dans la vie active Berck Speed Dating Life: comment avancer sereinement dans la vie active Berck, 21 décembre 2023, . Speed Dating Life: comment avancer sereinement dans la vie active Jeudi 21 décembre, 13h00 Berck Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-21T13:00:00+01:00 – 2023-12-21T16:30:00+01:00

Fin : 2023-12-21T13:00:00+01:00 – 2023-12-21T16:30:00+01:00 Venez rencontrer des partenaires aidant de notre territoire sur les aides : logement, mobilité, insertion, création d’entreprise, formation et accompagnement de votre parcours. Sous forme de speed dating vous aurez un temps pour faire le tour des exposants et découvrir brièvement les services qu’ils proposent. Vous repartirez avec des contacts utiles. Berck 62600 Berck [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/194417 »}] Forum 1 jeune 1 solution Détails Autres Lieu Berck Adresse 62600 Berck Lieu Ville Berck Latitude 50.401863 Longitude 1.58035 latitude longitude 50.401863;1.58035

