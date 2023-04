Les Arts en Mouvement Berck Catégorie d’Évènement: Berck

Le Kursaal Berck Pas-de-Calais . Berck Exposition poterie, modelage, peinture, dessin, travaux sur modèle ainsi que la participation d’artistes peintres et sculpteur régionaux – à la salle Le Kursaal Ven : 10h à 18h – Sam : 10h à 22h – Dim : 10h à 18h debeaumontvincent@gmail.com Avenue du Général de Gaulle

