Salle Fiolet Berck Pas-de-Calais . Berck à 20h30 à la salle Fiolet Comme chaque année, Rudy Welle et ses musiciens proposent un véritable show musical. De Queen à Elvis, d’un Mambo à Debussy, le programme est exceptionnel.

Les billets sont en vente à l’Office de Tourisme de Berck sur Mer – Tarif unique 10euros Concertagenda +33 6 11 43 14 75 http://www.clubmusicalberckois-ecoledemusiqueberck.fr/ Rue Emile Lavezzari

