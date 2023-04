Rencontres Internationales de Cerfs Volants, 15 avril 2023, Berck .

Berck, ,

Rencontres Internationales de Cerfs Volants

Esplanade Pamrentier Berck

2023-04-15 – 2023-04-23

Esplanade Pamrentier Berck Pas-de-Calais .

Berck Les 36èmes Rencontres Internationales de Cerfs-Volants de Berck-sur-Mer se dérouleront du 15 au 23 avril 2023 !

Tous les jours de 10h à 18h sur la plage –

Pour cette nouvelle édition, le rêve sera, à nouveau, au rendez-vous de ce spectacle permanent orchestré par les meilleurs cerfs-volistes et peuplé de créatures démesurées qui nous plongeront dans les airs et foisonneront d’animations toujours plus spectaculaires !

Les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants de Berck-sur-Mer sont organisées par la ville de Berck-sur-Mer, avec le Berck Evènements Loisirs Côte d’Opale.

Cet évènement de renommée mondiale nécessite la mobilisation de nombreux services : Sports et Évènementiel, Services Techniques, Communication, Urbanisme, Informatique… Des centaines d’agents de la ville s’impliquent au quotidien pour garantir la féérie et la magie de cette grande fête des cerfs-volants. Grâce au soutien financier du Conseil Régional et du Conseil Départemental et la Communauté d’Agglomération des deux Baies en Montreuillois, de nos partenaires, mais surtout du financement de la ville de Berck-sur-Mer, les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants demeurent la plus grande manifestation gratuite dans le Pas-de-Calais !

Organisation : Berck Evenements Loisirs Côte d’Opale – +33 (0)3 21 89 90 14 / belco@berck-sur-mer.com

Partenaires : Vous souhaitez devenir partenaire de l’évènement – contactez : Berck Evènements Loisirs Côte d’Opale -Jérôme Guépin / j.guepin@berck-sur-mer.com /+33 (0)7.86.33.22.77

Exposants : Vous souhaitez être présents sur la manifestation :

Exposants marchands : Berck Evènements Loisirs Côte d’Opale – Pierre-Vincent Hay pv.hay@berck-sur-mer.com / +33 (0)3 21 89 90 14

Exposants village du tourisme : Berck Evènements Loisirs Côte d’Opale – Véronique Dorso v.dorso@berck-sur-mer.com / +33 (0)3 21 89 90 14

Cerfs-Volistes : Pour tout renseignement relatif à une participation aux Rencontres Internationales de Cerfs-Volants, merci d’adresser un mail à R-SKY EVENTS, ricv@r-sky.com

Presse : Salomé Chattel | OXYGEN Lille | Relations Presse – +33 (0)6 46 39 58 85| salome@oxygen-rp.com

Visiteurs : Office de Tourisme de Berck-sur-Mer +33 (0)3 21 09 50 00 – tourisme@berck-sur-mer.com

belco@berck-sur-mer.com +33 3 21 89 90 14 https://www.cerf-volant-berck.com/

Esplanade Pamrentier Berck

dernière mise à jour : 2022-09-20 par