Berceuses et comptines d’Irlande Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Berceuses et comptines d’Irlande Bibliothèque Saint-Eloi Paris, 15 novembre 2023, Paris. Le mercredi 15 novembre 2023

de 17h00 à 17h30

Le mercredi 15 novembre 2023

de 16h00 à 16h30

.Tout public. gratuit

À l’occasion du temps fort jeunesse « à hauteur de bébés », la bibliothèque Saint-Éloi vous fait voyager jusqu’en Irlande ! En collaboration avec le pôle de langues de la bibliothèque Benoîte Groult (75014), et en partenariat avec le Centre culturel irlandais. La chanteuse irlandaise Ríoghnach Connolly fera

découvrir aux tout-petits les berceuses et comptines de son pays. Un véritable

voyage musical à l’écoute des mythes et des coutumes populaires d’Irlande. Ses chansons et bien d’autres sont à retrouver dans le

livre-disque Berceuses et comptines d’Irlande des éditions Didier

Jeunesse. Publié en collaboration avec le Centre Culturel Irlandais, cet album

magnifiquement illustré réunit vingt-sept airs traditionnels en anglais et en

irlandais. mercredi 15 novembre, 1 séance au choix : de 16h à 16h30 ou de 17h à 17h30 parents et enfants dès 1 an sur inscription à bibliotheque.saint-eloi@paris.fr dès le 15 octobre Et aussi à la bibliothèque Benoîte Groult (75014)… le samedi 18 novembre ! Plus d’informations ici. Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

Didier Jeunesse berceuses irlandaises – Didier Jeunesse Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Saint-Eloi Adresse 23 rue du Colonel Rozanoff Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Saint-Eloi Paris latitude longitude 48.8455290202263,2.38711103908116

Bibliothèque Saint-Eloi Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/