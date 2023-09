Berceuses et Comptines d’Irlande Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Public enfants adultes. A partir de 1 ans. gratuit Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur La chanteuse irlandaise Ríoghnach Connolly fera découvrir aux tout-petits les berceuses et comptines de son pays. Un véritable voyage musical à l’écoute des mythes et de coutumes populaires d’Irlande. Ses chansons et bien d’autres sont à retrouver dans le

livre-disque Berceuses et comptines d’Irlande des éditions Didier

Jeunesse. Publié en collaboration avec le Centre Culturel Irlandais, cet album

magnifiquement illustré réunit vingt-sept airs traditionnels en anglais et en

irlandais. Concerts organisés en partenariat avec Centre

Culturel Irlandais, comptoir de vente assuré par la librairie de L’Ouest. Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/concert-berceuses-irlandaises

