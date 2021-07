Lyon Ile Barbe,Jardin du Réfectoire Abbatial Métropole de Lyon Bercés par la Saône Ile Barbe,Jardin du Réfectoire Abbatial Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Parmi les fleurs d’un jardin entouré d’eau, sous l’imposante demeure de Claude Le laboureur, ancien prévôt au XVI ème siècle, prenez place. Laissez-vous bercer par les notes claires que vagues, rivages ou flots ont inspiré à nos compositeurs français. Avec son toucher délicat, Florian CAROUBI, pianiste, interprète sur un merveilleux Steinway : * _En 1ère partie_ : Claude DEBUSSY : Clair de Lune, Extrait de la Suite Bergamasque / Reflets dans l’eau, Extrait des Images, 2ème série/ Poissons d’Or, Extrait des Images, 2ème série Maurice RAVEL : Une Barque sur l’Océan, Extraits des Miroirs/Louis AUBERT: Sur le Rivage et Soccory Extrait des Sillages * _En 2ème partie_ : Robert SCHUMANN : Carnaval Opus 9 Au clair de lune, à l’entracte, un apéritif (payant) pourra vous être servi.

Sous les pierres des arcades de l'ancien cloître abbatial du XIIè s., en un jardin verdoyant, récital de F. Caroubli. Ile Barbe,Jardin du Réfectoire Abbatial 3, Impasse Saint Loup, 69009 Lyon

