Les Tr’Acteurs: « La Gare des Hasards » par Vézère en Scène Berbiguières, 22 septembre 2023, Berbiguières.

Berbiguières,Dordogne

Vendredi 22 Septembre à 20h30 à la salle des fêtes de Berbiguière

« La Gare des Hasards » par Vézère en Scène

Un hall de gare, des situation cocasses, des rencontres improbables, des tranches de vie. Illustrées par des sketchs et des chansons..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . EUR.

Berbiguières 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Friday, September 22 at 8:30 pm at the Berbiguière village hall

« La Gare des Hasards » by Vézère en Scène

A station concourse, funny situations, improbable encounters, slices of life. Illustrated by sketches and songs.

Viernes 22 de septiembre a las 20.30 h en la sala de fiestas de Berbiguière

« La Gare des Hasards » de Vézère en Scène

El vestíbulo de una estación, situaciones divertidas, encuentros inverosímiles, trozos de vida. Ilustrado con sketches y canciones.

Freitag, den 22. September um 20:30 Uhr im Festsaal von Berbiguière

« La Gare des Hasards » von Vézère en Scène

Eine Bahnhofshalle, komische Situationen, unwahrscheinliche Begegnungen, Lebensabschnitte. Illustriert durch Sketche und Lieder.

