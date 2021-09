Créon Créon Créon, Gironde Berbert et l’omnibus et atelier parents-enfants Créon Créon Catégories d’évènement: Créon

Gironde

Berbert et l’omnibus et atelier parents-enfants Créon, 15 septembre 2021, Créon. Berbert et l’omnibus et atelier parents-enfants 2021-09-15 15:30:00 – 2021-09-15

Créon Gironde Créon
4.5 EUR

Dans le cadre du festival "PLAY IT AGAIN les films d'hier dans les salles d'aujourd'hui " ; assistez à la projection du film "bébert et l'omnibus " qui fait partie des classiques du cinéma français. Cette projection sera suivie d'un atelier parents-enfants "les enfants terribles au cinéma" avec un goûter .

+33 5 56 23 30 04

Cinéma Max linder

dernière mise à jour : 2021-09-09 par

