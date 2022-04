Bérangère, la puce de mer, 28 avril 2022, .

Bérangère, la puce de mer

2022-04-28 – 2022-04-28

Bérangère vous a concocté un beau programme ludique et joyeux sur un sujet sérieux : un conte, un ramassage de déchets, une discussion sur l’origine et le devenir des déchets, un échange de bonnes idées pour réduire ses déchets et un défi à relever !

