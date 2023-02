Benzzi Pan Piper Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Benzzi Pan Piper Paris, 7 avril 2023, Paris. Le vendredi 07 avril 2023

de 20h30 à 22h30

. payant Pré-ventes : 20 EUR

Venez découvrir le nouvel album de Benzzi le vendredi 7 avril à 20h30 au Pan Piper ! Benzzi vous dévoile son nouvel album de 12 titres. Découvrez son univers décalé et coloré qui saura mêler émotion et énergie. Artiste complet et curieux de multiple genres musicaux, il cassera les codes de l’urbain pour y ajouter une acidité fraîche de pop, d’afro beat ou encore de garage UK. Il sera accompagné de ses acolytes talentueux : Lister Haussman au synthé, Théo Cormier à la guitare et Clement Cliquet à la batterie. Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m) Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m) Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://pan-piper.com/live/events/benzzi/ https://www.seetickets.com/fr/d/event/benzzi/le-pan-piper/9477327

Benzzi

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Pan Piper Paris Adresse 4 Impasse Lamier Ville Paris lieuville Pan Piper Paris Paris Departement Paris

Pan Piper Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Benzzi Pan Piper Paris 2023-04-07 was last modified: by Benzzi Pan Piper Paris Pan Piper Paris 7 avril 2023 Pan Piper | Paris Paris Paris

Paris Paris