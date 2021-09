Benzine Le Molotov, 11 septembre 2021, Marseille.

Benzine

Le Molotov, le samedi 11 septembre à 20:30

C’est l’heure ! Celle de l’apéro, de l’after ou juste celle où on a besoin de recharger les batteries, épancher son coeur et envoyer son esprit ailleurs. Nous sommes à bord d’une vieille 504, traçant la route comme pour remonter le temps. Alors on sort les machines et à coup de beats organiques et de synthé lancinant on hurle à la mort, à la vie, à l’amour. C’est l’heure ! Celle de faire le plein… Celle d’écouter Benzine. Warm up Dj Merguez: Maghreb, Mashreq grooves

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T20:30:00 2021-09-11T23:59:00