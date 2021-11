Benzine Brasserie Communale, 12 novembre 2021, Marseille.

Benzine

Brasserie Communale, le vendredi 12 novembre à 21:00

C’est l’heure ! Celle de l’apéro, de l’after ou juste celle où on a besoin de recharger les batteries, épancher son coeur et envoyer son esprit ailleurs. Nous sommes à bord d’une vieille 504, traçant la route comme pour remonter le temps et rejoindre une partie de soi, de l’autre coté de la rive, de l’autre coté du temps. Les vieux disques défilent au rythme de la mer… De Cheikha Zalamite et Cheikha Djenia au vieux Rai électrique de Cheikh Zargui, c’est bon de revivre cette époque et c’est bon de vivre la sienne aussi. Alors on sort les machines et à coup de beats organiques et de synthé lancinant on hurle à la mort, à la vie, à l’amour. C’est l’heure ! Celle de faire le plein… Celle d’écouter Benzine. ——————————– Benzine est né de la réunion des musiciens-compositeurs Farid Belayat et Samir Mohellebi, tous deux basés à Marseille. Ce projet est motivé par un intérêt pour la poésie algérienne bédouine ainsi que par l’envie d’écrire une poésie contemporaine chantée à la manière bédouine. Il s’accompagne d’un travail d’enregistrement d’instruments typiques de l’ouest algérien pour en faire des samples. Leur univers, composé d’électronique analogique et numérique, mêle des rythmiques traditionnelles à des sons de basse et de guitare électrique. ——————————– Style : ” Raï machine ” Farid Belayat : chant, bass, machines Samir Mohellebi : choeur, guitare, machines

Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



