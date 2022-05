Benzine / Acid Arab – Algérie-France, la voix des objets, 5 mai 2022, .

Benzine / Acid Arab – Algérie-France, la voix des objets

2022-05-05 – 2022-05-05

Un concert exceptionnel en plein air, sur la scène du fort Saint-Jean.



20h30



Benzine

Benzine est né de la réunion des musiciens-compositeurs Farid Belayat et Samir Mohellebi, tous deux basés à Marseille, et partageant la même envie d’écrire une poésie contemporaine chantée à la manière bédouine. Leur univers mêle musiques électroniques, rythmiques traditionnelles et guitares électriques.



22h



Acid Arab

Avec son irrésistible mélange de musique électronique puissante et de sonorités arabes et moyen-orientales, Acid Arab amplifie le dialogue entre les rives de la Méditerranée.



Sur la scène du Mucem, ils feront voyager leur vocabulaire dancefloor entre sable et béton, nous menant des warehouses banlieusardes aux sous-sols enfumés d’Oran, et en faisant rimer raï originel, dabke irako-syrien, et chants du Sahel avec la rugosité des machines électroniques.

Lors de ce live inédit, le groupe sera rejoint par deux artistes de la scène algérienne : Sofiane Saïdi et Cheikha Hadija.

Concert de Benzine et Acic Arab dans le bel écrin du Mucem.

https://www.mucem.org/programme/benzine-acid-arab

dernière mise à jour : 2022-03-28 par