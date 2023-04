Visites Guidées de Bény-sur-Mer Canadian War Cemetery Bény-sur-Mer Canadian War Cemetery Reviers Catégories d’évènement: Calvados

Visites Guidées de Bény-sur-Mer Canadian War Cemetery Bény-sur-Mer Canadian War Cemetery, 12 mai 2023, Reviers. Visites Guidées de Bény-sur-Mer Canadian War Cemetery 12 et 14 mai Bény-sur-Mer Canadian War Cemetery Entrée libre, sur inscription. Conçu par P.D. Hepworth et géré par la Commonwealth War Graves Commmission (CWGC), Bény-sur-Mer Canadian War Cemetery compte un peu plus de 2 000 sépultures de la Seconde Guerre mondiale, en grande majorité canadiennes, dont 19 ne sont pas identifiées.

Un grand nombre des hommes enterrés dans ce site étaient de la 3e Division canadienne, tombés le 6 juin 1944 ou au cours des premiers jours de l’avancée vers Caen, lorsque la Division a affronté un groupe de combat allemand formé de la 716e Division et de la 21e Panzer Division.

Pour découvrir l’histoire de ce cimetière et des hommes qui y sont enterrés, mais aussi échanger avec le personnel qui l’entretient, la CWGC vous propose de participer à deux visites exclusives du site le samedi 13 mai à 15h et le dimanche 14 mai à 11h. Bény-sur-Mer Canadian War Cemetery 49.302278, -0.450538 Reviers 14470 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « visitcwgc@cwgc.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 21 52 75 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

