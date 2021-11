Montreuil Atelier Gokko Montreuil, Seine-Saint-Denis Bento-Gokko Atelier Gokko Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Bento-Gokko Atelier Gokko, 21 novembre 2021, Montreuil. Bento-Gokko

Atelier Gokko, le dimanche 21 novembre à 17:30

Un dimanche par mois à l’Atelier Gokko, 27 Rue des Charmes, Montreuil Différentes cuisinières préparent un repas dans une boîte “Bento”à vendre. Si vous ne voulez pas penser à préparer le dîner de dimanche, passez et emportez le repas prêt. Musique live dans le salon de rafraîchissement. – **Merci de commander jusqu’au vendredi 19 novembre par email : [chocolatmaman@gmail.com](mailto:chocolatmaman@gmail.com) (laissez votre nom, numéro de portable et commande, svp)** **- Venez chercher votre commande avec un sac à emporter entre 17h30 et 18h30, svp.** **Bento au choix : 12 € (accompagné de plus de 10 sortes de légumes)** * **Bento Vég (Burger au tofu)** * **Bento Poulet frit** **Soupe de miso bio fait maison (sans gluten) : 3 €** **Panna cotta bio (sans gluten) au choix : 4 €** * **Au thé vert japonais** * **Au sésame noir** Vente de nourriture japonaise dans une boîte-repas (Bento) Atelier Gokko 27 rue des Charmes 93100 Montreuil Montreuil Jean-Moulin – Beaumonts Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T17:30:00 2021-11-21T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Atelier Gokko Adresse 27 rue des Charmes 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville Atelier Gokko Montreuil