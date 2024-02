BENSON BOONE Elysee Montmartre Paris, samedi 25 mai 2024.

Achat limité à 6 places par commande.Benson Boone est un artiste et auteur-compositeur américain, reconnu pour sa musique pop captivante et ses paroles sincères. Originaire de Monroe, Washington, Boone a attiré l’attention dès son adolescence. Découvert par Dan Reynolds d’Imagine Dragons, il a signé rapidement chez Night Street Records en partenariat avec Warner Records. Son single GHOST TOWN en 2021, une balade explorant les émotions d’une rupture, a non seulement cumulé plus de 530 millions de streams, mais a également marqué ses débuts sur le Billboard Hot 100, le propulsant comme une étoile montante incontournable. Les succès se sont poursuivis avec des singles comme In The Stars , reprit dans une version française avec l’artiste Philippine Lavrey, et les EP acclamés Walk Me Home… et PULSE, témoignant de sa polyvalence artistique et de son authenticité. Plus récemment est sorti le single Beautiful Things annonciateur d’un nouvel EP.Après un Café de la Danse complet en 2023, c’est à l’Élysée Montmartre le 25 Mai 2024 que Benson Boone revient pour une date à Paris en tête d’affiche !

Tarif : 30.10 – 30.10 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:00

Elysee Montmartre 72, boulevard Rochechouart 75018 Paris 75