Cabanes ouvertes Bénou Bilhères, 10 août 2023, Bilhères.

Bilhères,Pyrénées-Atlantiques

9h-18h // Cabane de Magnabaigt (Bious-Artigues)

Découverte de la traite (pour les plus matinaux !), de la fabrication du fromage d’estive et du greuil, du parcours des bêtes, de la faune et la flore des montagnes et bien sûr, dégustation et vente de fromage !

Visiteurs ou locaux, venez rencontrer ces bergers qui vous ouvrent leurs cabanes d’estive !

Journée organisée par l’Association des Éleveurs et Transhumants des Trois Vallées Béarnaises..

2023-08-10 à ; fin : 2023-08-10 17:00:00. EUR.

Bénou Cabane de Crambots

Bilhères 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9am-6pm // Cabane de Magnabaigt (Bious-Artigues)

Discover milking (for the early risers!), the making of estive cheese and greuil, the route of the animals, the fauna and flora of the mountains and, of course, cheese tasting and sales!

Visitors and locals alike, come and meet the shepherds who will be opening their summer huts to you!

Day organized by the Association des Éleveurs et Transhumants des Trois Vallées Béarnaises.

9.00-18.00 h // Cabane de Magnabaigt (Bious-Artigues)

Descubra el ordeño (¡para los más madrugadores!), la fabricación del queso de verano y del greuil, los desplazamientos de los animales, la fauna y flora de la montaña y, por supuesto, ¡la degustación y venta de quesos!

Visitantes o autóctonos, ¡vengan a conocer a los pastores que les abrirán sus cabañas de verano!

Organizado por la Association des Éleveurs et Transhumants des Trois Vallées Béarnaises.

9h-18h // Cabane de Magnabaigt (Bious-Artigues)

Entdecken Sie das Melken (für die Frühaufsteher!), die Herstellung von Sommerkäse und Greuil, den Weg der Tiere, die Fauna und Flora der Berge und natürlich die Verkostung und den Verkauf von Käse!

Ob Besucher oder Einheimische, lernen Sie die Schäfer kennen, die Ihnen ihre Sommerhütten öffnen!

Dieser Tag wird von der Association des Éleveurs et Transhumants des Trois Vallées Béarnaises (Vereinigung der Viehzüchter und Transhumanten der drei Täler der Béarnaise) organisiert.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées