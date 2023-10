Concours de pétanque Benon Saint-Laurent-Médoc, 21 octobre 2023, Saint-Laurent-Médoc.

Saint-Laurent-Médoc,Gironde

La Cocarde Omnisports organise un concours de pétanque en tête à tête, le matin en 4 parties goal average.

Sur inscription avant le 15.10.

Grillade le midi, paiement à l’inscription..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Benon

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine



La Cocarde Omnisports organizes a head-to-head pétanque competition, in the morning in 4 goal-average games.

Registration by 15.10.

Lunchtime barbecue, payment on registration.

La Cocarde Omnisports organiza por la mañana una competición de petanca mano a mano, con 4 partidas de goal-average.

Inscripción obligatoria antes de las 15.10.

Parrilla para el almuerzo, pago en el momento de la inscripción.

La Cocarde Omnisports organisiert einen Pétanque-Wettbewerb im Kopf-an-Kopf-Rennen, am Vormittag in 4 Goal-Average-Partien.

Auf Anmeldung vor dem 15.10.

Grillen am Mittag, Bezahlung bei der Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Médoc-Vignoble