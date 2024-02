Benoîte Groult à l’honneur dans la bibliothèque qui porte son nom Bibliothèque Benoîte Groult Paris, jeudi 1 février 2024.

Du jeudi 01 février 2024 au jeudi 29 février 2024 :

.Tout public. gratuit

entrée libre aux horaires de la bibliothèque

Venez vous plonger ou vous replonger dans les écrits de Benoîte Groult et apercevoir la personne derrière la personnalité. Tout au long du mois de février, nous exposons quelques lettres et journaux, grâce à l’aimable prêt de ses filles, Blandine et Lison de Caunes.

Depuis l’ouverture de « sa » bibliothèque, en 2019, Benoîte Groult est présente dans ce lieu. Sa voix se fait entendre dans nos collections bien sûr, mais aussi à travers nous, bibliothécaires, et nos actions culturelles, qui posent régulièrement la question des droits des femmes ; de leur place dans la société, et ce depuis 4 ans déjà.

Grâce à un budget participatif voté par les Parisiennes et les Parisiens, ses mots sont désormais aussi sur nos murs, et son portrait, sur la façade de la bibliothèque.

Prenez un petit temps pour découvrir ces réalisations, et de regarder les quelques correspondances et journaux exposés pour l’occasion. Vous trouverez aussi à votre disposition, le nouveau fonds en consultation sur place, des œuvres de – et sur – Benoîte Groult. Il vient compléter notre collection, pour permettre à chacune et chacun, de découvrir, à toute heure, l’œuvre de Benoîte Groult, dans la bibliothèque qui porte si fièrement son nom.

RDV le jeudi 1er février à 16h30 pour dévoiler le nouvel habillage de la bibliothèque Benoîte Groult.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014

