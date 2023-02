Luxe, calme et légèreté Benoit vieubled Biscarrosse Catégories d’Évènement: Biscarrosse

Landes

Luxe, calme et légèreté Benoit vieubled, 1 avril 2023, Biscarrosse. Luxe, calme et légèreté 1 et 2 avril Benoit vieubled Venez découvrir l’univers de mon atelier galerie Benoit vieubled 240 chemin de Chicoutas40600 Biscarrosse Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine Arrivé depuis peu à Biscarrosse, cette première programmation permettra à un large public de venir découvrir mon univers de créateur. En effet, j’ai aménagé un nouvel atelier intégré dans une aile d’une authentique grange landaise datant du début du 20ème siècle, située à l’orée de la forêt.

Etant adhérent des Ateliers d’Art de France depuis de nombreuses années, j’ai toujours eu à coeur de transmettre la passion qui anime nos métiers.C’est pourquoi j’échangerai avec plaisir sur tous les aspects du processus de création artistique, mais aussi sur tout ce qui a trait à notre profession d’artisan d’art, à l’économie, la diffusion, la transmission, le juridique etc….

Je vous attends nombreux pour ce moment d’échange et de convivialité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 Benoît Vieubled

Détails Catégories d’Évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Benoit vieubled Adresse 240 chemin de Chicoutas40600 Biscarrosse Ville Biscarrosse lieuville Benoit vieubled Biscarrosse Departement Landes

Benoit vieubled Biscarrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biscarrosse/

Luxe, calme et légèreté Benoit vieubled 2023-04-01 was last modified: by Luxe, calme et légèreté Benoit vieubled Benoit vieubled 1 avril 2023 Benoit vieubled Biscarrosse Biscarrosse

Biscarrosse Landes