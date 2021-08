Benoit Turjman dans le voisin Mutzig, 16 octobre 2021, Mutzig.

Benoit Turjman dans le voisin 2021-10-16 19:45:00 – 2021-10-16 20:45:00

Mutzig Bas-Rhin Mutzig

De et avec Benoît TURJMAN

Osez découvrir ce one mime show drôlissime et tendre, que vous soyez grands et même plus petits ! Il vit à côté de la plaque, à côté de ses pompes, à côté de chez vous… et il revient ! Pantalon trop court, cheveux gras et vieux garçon, il fait fuir les filles et attire les ennuis… Dans ce nouveau spectacle bien senti, Le Voisin entend se faire bien voir. Chez lui, chez les autres ou même à la plage, comment ne pas s’attacher à ce personnage maladroit, en quête d’amour. Sans un mot, Le Voisin vous emporte dans une comédie hilarante et rafraîchissante. Vous en sortirez… Heureux !

“J’ai l’envie de parler de ce qui nous gêne au quotidien. De ces objets qui facilitent parfois la vie mais contraignent les relations sociales. De ce qui nous isole. De ce qui nous rassemble. J’ai l’envie d’en parler, j’ai l’envie de m’en amuser et de partager ce rire. Car le rire rassemble et nous rend plus fort face à l’adversité.” Benoît TURJMAN

Nominations “P’tits Molières” 2019

Lauréat 2018 du Fonds SACD Humour

2e coup de coeur 2018 – Festival Compli’Cité

Prix du jury 2017 – St-Raphaël

La soirée débutera par la présentation de la saison 2021/2022 et se terminera avec un verre de l’amitié.

Ouverture des portes à 19h.

Entrée libre, réservation conseillée

+33 3 90 40 96 17

