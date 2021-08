Montpezat-sous-Bauzon Montpezat-sous-Bauzon Ardèche, Montpezat-sous-Bauzon Benoit Pastisson fait pédaler les mots Montpezat-sous-Bauzon Montpezat-sous-Bauzon Catégories d’évènement: Ardèche

Benoit PASTISSON fait pédaler les mots, un délire-dédicace de ses

« CHRONIQUES HYDROALCOOLIQUES », parues au printemps 2021. Etienne Bartholomeus, comédien, lira quelques extraits. Humour garanti …

Réservation conseillée, jauge limitée. mediatheque.montpezat07@gmail.com +33 4 75 87 29 41

