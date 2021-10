Velaux Purple Sofa (3,plateau de la Palun) Bouches-du-Rhône, Velaux BENOIT MOREAU TRIO Purple Sofa (3,plateau de la Palun) Velaux Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Purple Sofa (3, plateau de la Palun), le vendredi 22 octobre à 21:00

Purple sofa vous accueille ce vendredi 22 octobre Pour vous faire découvrir un trio de musiciens talentueux dirigé par benoit Moreau « Jazz Rock » Ouverture 18h30 restauration sur place Place de concert 10 euros

10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T21:00:00 2021-10-22T23:30:00

